Игра в любовь Медведевой и Милохина, планы Трусовой и критика в адрес Тутберидзе: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали, почему снова катаются вместе в проекте «Ледниковый период». Этери Тутберидзе столкнулась с очередной порцией критики, на этот раз от Валентина Николаева, тренера Оксаны Баюл. Никита Кацалапов заявил, что не просил Викторию Синицину менять фамилию после свадьбы. Мария Талалайкина обвинила Елизавету Нугуманову в желании «хайпануть» на конфликте с тренером, а Александра Трусова заверила фанатов, что активно готовится к соревновательному сезону с новым тренерским штабом. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Медведева и Милохин — о «Ледниковом периоде»

Новый «Ледниковый период» порадовал поклонников: обладатели приза зрительских симпатий прошлого сезона Евгения Медведева и Даня Милохин снова вместе. После съёмок первого эпизода они рассказали, почему вновь встали в пару на льду. По словам фигуристки, это связано с концепцией шоу.

«Это коллаборация и премьеры, и того, что уже было. Потому что сезон называется «Снова вместе», поэтому мы снова в паре катаемся. Всех карт раскрывать не будем, но будет очень интересно», — сказала Евгения.

Милохин в свою очередь поделился подробностями, как постановщик проекта Илья Авербух убеждал его стать участником.

«Кто был инициатором, чтобы мы снова работали вместе? Конечно же, Авербух. Бородатый взрослый мужичок вот этот. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем», — отметил блогер в эфире Первого канала.

Очевидно, что «медвелохины» — одни из главных фаворитов предстоящего шоу-турнира. Этот статус они подтвердили ярким прокатом под нарезку K-pop композиций Good boy gone bad и Trust Fund Baby. Ребята в прошлом сезоне сводили с ума публику своей невероятной энергетикой и в этом не планируют сбавлять обороты. Между ними по-прежнему летят искры, хотя они всё так же отрицают наличие каких-либо романтических отношений. По словам Милохина, это лишь фантазии поклонников.

«Мы же не сами это делали, не говорили: «Давай в этом году будем любовь играть». Это публика», — заявил тиктокер.

Разлад Нугумановой и Талалайкиной

Несколько месяцев назад, когда Елизавета Нугуманова обвинила своего тренера Евгения Рукавицына в травле и унижениях, мир фигурного катания разделился: кто-то поверил спортсменке, кто-то — нет. Одной из тех, кто поддержал Нугуманову, была Мария Талалайкина, ранее тренировавшаяся в той же группе и переехавшая в Италию. Фигуристка тогда написала в соцсети, что унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места.

«Я знаю точно, о чём говорю», — прозвучало в её посте, и многие восприняли это как косвенное подтверждение правдивости слов Нугумановой.

Однако затем Талалайкиной в Италии отказали в виде на жительство, без которого выступление под новым флагом оказалось невозможным, и она решила вернуться в Россию. Причём фигуристка попросилась обратно именно в команду Рукавицына. Естественно, это возвращение не могло состояться без объяснений относительно ситуации с Елизаветой, и они оказались достаточно неожиданными. Девушка, ещё недавно называвшая себя подругой Нугумановой, заявила, что та просто «хотела хайпануть».

«Меня никто никогда не унижал и не оскорблял. Но Лиза так сильно просила её поддержать, что я согласилась. При этом от своих слов, что в спорте, как и в любой другой сфере жизни, унижению и оскорблению места быть не должно, не отказываюсь. Но к Евгению Владимировичу моя фраза никакого отношения не имеет», — приводит слова Талалайкиной РИА Новости.

Очевидно, что Нугуманова не ожидала такого поворота событий. В соцсети она опубликовала откровенный пост, где призналась, как тяжело переживает предательство лучшей подруги.

«Сразу хочу сказать тебе, Маша, заранее, что я тебя прощаю, потому что понимаю: твои слова, которые ты сказала, вызваны огромным желанием оставаться в фигурном катании, которое ты любишь так же, как и я», — заявила фигуристка.

Она также подчеркнула, что готова пойти на примирение, хотя ссоры как таковой и не было.

«Ты меня удалила из своих друзей, отписалась и отписала меня от себя, вероятно, потому, что тебе стыдно, но я не закрывала общение с тобой, если тебе есть что сказать – можешь написать мне лично. И ещё я тебя поздравляю, что ты снова дома, что ты можешь продолжать заниматься любимым делом, желаю тебе удачи и успехов», – написала Нугуманова.

Свадебная рефлексия Синициной и Кацалапова

Прошло уже почти две недели со дня свадьбы олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, но молодожёны всё ещё находятся под впечатлением от важного события в их жизни. Фигуристы с удовольствием делятся фотографиями торжества, воспоминаниями и планами.

Также по теме Свадьба Синициной и Кацалапова и анонс «Ледникового периода»: что обсуждают в мире фигурного катания Виктория Синицина и Никита Кацалапов официально стали мужем и женой. Свадьба фигуристов прошла в воскресенье в одном из столичных...

Например, в одном из интервью они рассказали, что Вика не будет менять фамилию после замужества.

«По-моему, наши зрители так привыкли к словосочетанию «Синицина — Кацалапов», что я даже не предлагал Вике взять мою фамилию. И потом, любовь ведь проявляется не в этом. Не правда ли?» — заявил Никита.

Пара пока взяла паузу в соревновательной карьере и присоединилась к «Ледниковому периоду». Впервые за восемь лет ребята катаются не друг с другом, а с другими партнёрами. Никита — с Лизой Арзамасовой, а Виктория — с Иваном Скобревым.

«Благодаря шоу очень хочу научиться разным вещам — не столько спортивным, сколько актёрским, которые захватывают зрителей. Хочу быть в каких-то номерах лиричным, в каких-то — смешным, в каких-то — героем. Освоить все тонкости мне помогают старшие товарищи, которые давно заняты в этом телепроекте и могут подсказать, над чем стоит поработать. В общем, «Ледниковый период» для нас с Викой — это не просто проект, а институт, где мы получаем, по сути, новую специальность!» — поделился Кацалапов.

Новый выпад в адрес Тутберидзе

Этери Тутберидзе, пожалуй, один из самых критикуемых тренеров России, несмотря на все достижения её спортсменок. В адрес специалиста то и дело сыплются обвинения то в излишней жестокости, то в бесчувственности, то в том, что воспитанницы слишком быстро завершают карьеры.

Очередной такой выпад прозвучал из уст тренера олимпийской чемпионки Оксаны Баюл Валентина Николаева. Он заявил, что Тутберидзе — жёсткий генеральный менеджер, а не тренер высочайшего класса.

«Этери выстроила у себя дисциплину жёсткую, ни влево, ни вправо, вот и всё. Мне не нравится система, которой она пользуется. Такая же система была у Станислава Жука — всемирно известного тренера, у которого процент брака, то есть травмированных спортсменов, был необычайно высоким. Перед Тутберидзе, как и когда-то перед Жуком… Такое впечатление, что перед ними железобетонная амбразура определённого размера, на которой написано: «Золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира», — заявил специалист, живущий долгие годы в США.

На защиту Тутберидзе встал хореограф её команды Алексей Железняков. Он подчеркнул, что Этери одновременно и великий тренер, и великий менеджер, потому что сумела собрать вокруг себя лучшую команду.

«Сколько у нас тренеров имеют великие команды? Единичные случаи. У неё получилось. Более того, она сама разбирает и техники, и скольжения, и постановки программ ей под силу, и ко мне в зал она приходит с пониманием дела — она разбирается в хореографии, в стилях танца. Она всегда учится, никогда не останавливается. У меня просто не хватает слов! Люди, которые никогда не видели, как работает Тутберидзе, не имеют права раскрывать свой рот по этому поводу», — приводит слова танцора Metaratings.

Планы Трусовой

Совсем недавно мир фигурного катания всколыхнула новость об уходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Теперь это свершившийся факт, и поклонники с нетерпением ждут возвращения на лёд Русской Ракеты, которая не смогла закончить выступление во время контрольных прокатов в конце сентября из-за травмы спины.

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Но отсутствие каких бы то ни было публичных комментариев от Александры относительно перехода породило массу домыслов, в том числе о том, что она якобы решила пропустить текущий сезон.

Подливает масла в огонь и светская активность фигуристки. Так, в минувшие выходные она вместе с Марком Кондратюком стала почётным гостем на футбольном матче ЦСКА — «Динамо» и даже нанесла первый символический удар по мячу.

Официальная фан-группа Трусовой решила выяснить всё из первых уст и побывала на катке ЦСКА, чтобы поддержать спортсменку в переходный период карьеры. Александра заверила их, что планирует выступать и соревноваться.

«Саша тренируется, восстанавливается, всё идёт своим чередом. Нам же надо пожелать Саше крепчайшего здоровья, ибо от него всё зависит!» — написали поклонники в Telegram-канале.

А Ирина Роднина в свою очередь не исключила, что смена тренера пойдёт Александре на пользу.

«Может, из этого и выйдет что-то хорошее. По крайней мере, она не стала завершать карьеру после Олимпиады, а нашла новый вызов для себя. Не знаю, насколько ей вообще нужен тренер. Она всегда сама по себе и делает то, что хочет. Но Трусова амбициозная спортсменка, этого не отнять», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки Sport24.