Синицина рассказала о решении приостановить карьеру с Кацалаповым

Серебряная медалистка Олимпийских игру Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, объяснила свои слова о приостановке карьеры на полсезона.

«В ближайшие месяцы будем участвовать не в соревнованиях, а в популярном «Ледниковом периоде». Поняли, что сейчас время сделать паузу и пожить чуть больше для себя, своей семьи. Мне кажется, мы это заслужили», — цитирует Синицину «7 дней».

Дуэт сообщил, что пропустит первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил. 2 октября пара сыграла свадьбу.

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Кацалапов и Синицина примут участие в новом сезоне «Ледникового периода».