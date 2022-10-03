Кацалапов и Синицина примут участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин сообщил об участии Никиты Кацалапова и Виктории Синициной в новом сезоне «Ледникового периода».

«В новом сезоне «Ледникового периода» примет участие не только Никита, но и Вика», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Синицина и Кацалапов сообщили, что пропустят первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил. Они также хотят сосредоточиться на свадьбе и насладиться каждым моментом подготовки.

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее известный хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Синициной и Кацалапова пропустить первую половину сезон.