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Кацалапов и Синицина примут участие в новом сезоне «Ледникового периода»

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Заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин сообщил об участии Никиты Кацалапова и Виктории Синициной в новом сезоне «Ледникового периода».
Кацалапов и Синицина примут участие в новом сезоне «Ледникового периода»
  • Gettyimages.ru

«В новом сезоне «Ледникового периода» примет участие не только Никита, но и Вика», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Синицина и Кацалапов сообщили, что пропустят первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил. Они также хотят сосредоточиться на свадьбе и насладиться каждым моментом подготовки.

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее известный хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Синициной и Кацалапова пропустить первую половину сезон.

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