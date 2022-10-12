Николаев: Тутберидзе не является тренером высочайшего класса, она жёсткий менеджер
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«Тутберидзе — жёсткий менеджер, она не является тренером высочайшего класса. При ней работает Дудаков — очень грамотный технический тренер. Этери выстроила у себя дисциплину жёсткую, ни влево, ни вправо, вот и всё», — цитирует Николаева Sport24 со ссылкой на «Думскую».
Напомним, что Тутберидзе является одним из самых успешных тренеров современности. На прошедшей Олимпиаде в Пекина Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, второй стала Александра Трусова. Обе тренируются под руководством Тутберидзе.
Ранее Алексей Ягудин порекомендовал Евгению Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.