Николаев: Тутберидзе не является тренером высочайшего класса, она жёсткий менеджер

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев не считает Этери Тутберидзе наставником высочайшего класса.

«Тутберидзе — жёсткий менеджер, она не является тренером высочайшего класса. При ней работает Дудаков — очень грамотный технический тренер. Этери выстроила у себя дисциплину жёсткую, ни влево, ни вправо, вот и всё», — цитирует Николаева Sport24 со ссылкой на «Думскую».

Напомним, что Тутберидзе является одним из самых успешных тренеров современности. На прошедшей Олимпиаде в Пекина Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, второй стала Александра Трусова. Обе тренируются под руководством Тутберидзе.

Ранее Алексей Ягудин порекомендовал Евгению Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.