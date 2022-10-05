Ягудин порекомендовал Плющенко брать пример с Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на слова двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.

«Я восхищаюсь твоей карьерой. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер, а тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Тутберидзе», — написал Ягудин в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что является шоуменом, поэтому может говорить, а Плющенко — тренер, которому нужно работать и показывать результаты.

Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.

Ранее Ирина Роднина назвала смешным выяснение отношений на льду между Плющенко и Ягудиным.