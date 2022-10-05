Роднина назвала смешным выяснение отношений на льду между Плющенко и Ягудиным

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала конфликтную ситуацию с участием Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Я не считаю достижения ни одного, ни другого. Они олимпийские чемпионы и добились многого. Смешно выяснять отношения на льду. У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу», — цитирует Роднину Sport24.

Она добавила, что ей будет не очень интересно наблюдать за Плющенко и Ягудиным на льду. Она отметила, что лучше смотреть на современных фигуристов.

Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.

Ранее Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и сборник кроссвордов.