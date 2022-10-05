Роднина назвала смешным выяснение отношений на льду между Плющенко и Ягудиным
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«Я не считаю достижения ни одного, ни другого. Они олимпийские чемпионы и добились многого. Смешно выяснять отношения на льду. У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу», — цитирует Роднину Sport24.
Она добавила, что ей будет не очень интересно наблюдать за Плющенко и Ягудиным на льду. Она отметила, что лучше смотреть на современных фигуристов.
Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.
Ранее Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и сборник кроссвордов.