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Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и сборник кроссвордов

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику победителя Игр Алексея Ягудина.
Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и сборник кроссвордов
  • РИА Новости

«Великое разочарование в жизни и в себе, наверное, это жить прошлым. Бесконечно мериться прошлыми заслугами вместо того, чтобы работать и развивать дело своей жизни. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя всё это давно стало куда интереснее и дороже льда», — написал Плющенко в социальных сетях.

По его словам, года идут, но Ягудин вместо работы всё норовит помериться медалями.

«Но статистика — вещь упрямая. И если уж пошла такая пьянка, Алёша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России», — добавил Плющенко.

Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься.

Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

В ноябре 2003 года Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры. Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира, а также трёхкратным победителем чемпионата Европы.

Ранее Плющенко отреагировал на оскорбление заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

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