Нугуманова — о Талалайкиной: мне обидно, что меня предала лучшая подруга

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова отреагировала на интервью своей коллеги Марии Талалайкиной.

«Маша, я тебя прощаю, потому что я понимаю, что твои слова вызваны огромным желанием оставаться в фигурном катании, которое ты любишь так же, как и я. Несмотря на то что я тебя прощаю, мне обидно, что ты так поступила, что так меня предала моя лучшая подруга», — обратилась Нугуманова в соцсетях.

В новом интервью Талалайкина высказалась о тренере Евгении Рукавицыне, к которому она вернулась тренироваться. Ранее Нугуманова обвинила своего бывшего наставника в травле. При этом Мария тогда поддержала свою подругу.

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до сезона-2021/22, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны.

Ранее Талалайкина объяснила, почему не смогла выступать за Италию.