Фигуристка Талалайкина объяснила, почему не смогла выступать за Италию

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, почему не смогла выступать за сборную Италии.

«Из-за политической ситуации правительство Италии не выдало вид на жительство. Без него я не могу представлять страну на международных соревнованиях и находиться в Италии», — цитирует Талалайкину РИА Новости.

Напомним, что Талалайкина тренировалась у Рукавицына до сезона-2021/22, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны. В настоящий момент она вернулась к бывшему наставнику.

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