Трусова и Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Динамо»
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Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед игрой, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Также перед матчем на поле стадиона «ВЭБ Арена» пройдёт концерт группы «Мохито».
ЦСКА с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 16 располагается на восьмой строчке.
Матч ЦСКА — «Динамо» пройдёт 8 октября. Начало игры — в 16:30 мск.
Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал работу Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».