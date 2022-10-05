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Трусова и Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Динамо»

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Московский ЦСКА примет на своём поле столичное «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Трусова и Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Динамо»
  • Gettyimages.ru

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед игрой, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Также перед матчем на поле стадиона «ВЭБ Арена» пройдёт концерт группы «Мохито».

ЦСКА с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 16 располагается на восьмой строчке.

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдёт 8 октября. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал работу Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».

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