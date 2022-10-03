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Газзаев считает, что Йоканович не справляется со своими обязанностями в «Динамо»

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал работу Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».
Газзаев считает, что Йоканович не справляется со своими обязанностями в «Динамо»
  • РИА Новости

«Мне кажется, что главный тренер не справляется со своими обязанностями. Прошло уже 11 туров, а это более трети чемпионата, и уже что-то должно было быть видно. У «Динамо» нет стабильного стартового состава», — приводит слова Газзаева kp.ru.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). Московский клуб (16 очков) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Ранее бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о кризисной ситуации в московской команде в текущем сезоне.

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