Булыкин: Йокановичу нужно найти ключи к «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о кризисной ситуации в московской команде в текущем сезоне.

«Как «Динамо» выбраться из кризисной ситуации? Не такая кризисная, как у «Локомотива», но точно нужно что-то думать и находить ключи к команде, чтобы выйти из этого положения. В этом заключается мастерство тренерского штаба», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Динамо» для победы не хватает самоотдачи. По его словам, выходить из данного положения тяжело.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). Московский клуб (16) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступление «Динамо» под руководством Славиши Йокановича.