военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Булыкин: Йокановичу нужно найти ключи к «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о кризисной ситуации в московской команде в текущем сезоне.
Булыкин: Йокановичу нужно найти ключи к «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Как «Динамо» выбраться из кризисной ситуации? Не такая кризисная, как у «Локомотива», но точно нужно что-то думать и находить ключи к команде, чтобы выйти из этого положения. В этом заключается мастерство тренерского штаба», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Динамо» для победы не хватает самоотдачи. По его словам, выходить из данного положения тяжело.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). Московский клуб (16) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступление «Динамо» под руководством Славиши Йокановича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить