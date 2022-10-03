Булыкин: Йокановичу нужно найти ключи к «Динамо»
- Gettyimages.ru
«Как «Динамо» выбраться из кризисной ситуации? Не такая кризисная, как у «Локомотива», но точно нужно что-то думать и находить ключи к команде, чтобы выйти из этого положения. В этом заключается мастерство тренерского штаба», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что «Динамо» для победы не хватает самоотдачи. По его словам, выходить из данного положения тяжело.
В 11-м туре РПЛ «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). Московский клуб (16) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступление «Динамо» под руководством Славиши Йокановича.