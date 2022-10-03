Мостовой встал на защиту Йокановича после поражения «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступление «Динамо» под руководством Славиши Йокановича.

«Со стороны смотрится так, будто не хватает физики и эмоций. Сейчас будут камни в огород Йокановича. Я бы не стал, он работает нормально. Ещё на молодых свалилась психологическая нагрузка. Был бы у них лидер постарше…» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что через пару побед московский клуб вновь включится в гонку за призовые места РПЛ.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). Московский клуб (16) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Андрей Кобелев оценил игру «Динамо» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.