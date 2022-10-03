Кобелев — об игре «Динамо»: у московской команды сейчас нет лидеров

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру бело-голубых в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Команда менялась по ходу сезона. У «Динамо» на старте чемпионата одни футболисты играли, а сейчас выходит совсем другой состав. В такой ситуации тяжело не терять очки. Тем более ещё перерывы на матчи сборных есть», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

По его словам, когда меняешь половину команды, то должен оставаться костяк состава.

«А у «Динамо» сейчас, к сожалению, нет лидеров на поле, которые должны в трудную минуту тащить команду, контролировать раздевалку и игру», — сказал Кобелев.

«Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). В составе команды из Чечни мячи забили Антон Швец (22-я минута), Лечи Садулаев (43-я). В столичном клубе отличился Ярослав Гладышев (94-я).

«Ахмат» (17 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (16) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Далера Кузяева принёс «Зениту» победу над «Ростовом».

















