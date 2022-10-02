Гол Кузяева принёс «Зениту» победу над «Ростовом»

«Зенит» переиграл «Ростов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на втором месте.

Ранее: полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре по версии болельщиков.