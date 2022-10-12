Кучаев: моя любимая фигуристка — Трусова

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев назвал свою любимую фигуристку.

«Сразу скажу, моя любимая фигуристка — Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде — втыкается, куётся. Её опорником надо ставить», — цитирует Кучаева Sport24.

Напомним, что фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк нанесли символический удар по мячу перед дерби ЦСКА с «Динамо» (1:1) в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Кучаева заявил, что футболист может играть гораздо сильнее.