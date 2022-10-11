Узнать больше

Агент Кучаева заявил, что футболист может играть гораздо сильнее

Короткая ссылка
Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева оценил выступление хавбека в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо».
Агент Кучаева заявил, что футболист может играть гораздо сильнее
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Главная оценка его выступления — Константин выходит в стартовом составе. Как сказал главный тренер ЦСКА, Константин заслужил это своей работой и показанной игрой в этих матчах», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Кучаев доволен своей физической формой.

«Но ещё раз повторюсь, что он способен играть гораздо сильнее», — заключил Клюев.

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах футболистов ЦСКА Фёдора Чалова и Константина Кучаева.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить