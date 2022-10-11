Агент Кучаева заявил, что футболист может играть гораздо сильнее

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева оценил выступление хавбека в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Главная оценка его выступления — Константин выходит в стартовом составе. Как сказал главный тренер ЦСКА, Константин заслужил это своей работой и показанной игрой в этих матчах», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Кучаев доволен своей физической формой.

«Но ещё раз повторюсь, что он способен играть гораздо сильнее», — заключил Клюев.

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах футболистов ЦСКА Фёдора Чалова и Константина Кучаева.