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Головин считает, что Чалов и Кучаев могли бы заиграть в европейских клубах

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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах футболистов ЦСКА Фёдора Чалова и Константина Кучаева.
Головин считает, что Чалов и Кучаев могли бы заиграть в европейских клубах
  • РИА Новости

«С переездом в Европу сейчас намного сложнее. Хотя уверен, что и Чалов, и Кучаев, и другие ребята могли быть востребованы в европейских клубах. Но по нефутбольным причинам сейчас это тяжело», — цитирует Головина Sport24.

Он добавил, что его самого выбрали исходя из матчей в Лиге чемпионов и чемпионате мира 2018 года. Он отметил, что из-за отстранения у российских футболистов в настоящий момент нет такой возможности.

Ранее Фёдор Чалов назвал игру с «Динамо» матчем нереализованных моментов.

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