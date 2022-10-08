Нападающий ЦСКА Чалов назвал игру с «Динамо» матчем нереализованных моментов
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«Матч нереализованных моментов», — приводит слова Чалова «Чемпионат».
Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.
У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).
Форвард армейцев Фёдор Чалов не отметился результативными действиями.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.
Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Динамо».