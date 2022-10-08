Нападающий ЦСКА Чалов назвал игру с «Динамо» матчем нереализованных моментов

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал встречу с «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч нереализованных моментов», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

Форвард армейцев Фёдор Чалов не отметился результативными действиями.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Динамо».