Защитник ЦСКА Роша: нам стоит лучше распоряжаться своими моментами

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Мы придушили «Динамо» во втором тайме. Шунин несколько раз спас команду, отыграл хороший матч. Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами. На следующей неделе должны хорошо поработать и устранить все огрехи», — цитирует Рошу «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, чего не хватило армейцам для победы над «Динамо».