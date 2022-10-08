Федотов объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ничейного результата в матче с московским «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, чего не хватило армейцам для взятия трёх очков.

«Доминировали в первом тайме. Получили наиглупейший гол в концовке первой половины. Во втором создавали, но реализация в убойных ситуациях нас подвела — это главный итог вечера. Нам не удалось одержать победу», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ЦСКА не хватило точности в матче с «Динамо». По его словам, армейцам нужно добавить уверенности в игре в штрафной.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что армейский клуб был ближе к победе в матче 12‑го тура РПЛ с «Динамо».