Федотов объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»
- РИА Новости
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«Доминировали в первом тайме. Получили наиглупейший гол в концовке первой половины. Во втором создавали, но реализация в убойных ситуациях нас подвела — это главный итог вечера. Нам не удалось одержать победу», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что ЦСКА не хватило точности в матче с «Динамо». По его словам, армейцам нужно добавить уверенности в игре в штрафной.
Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.
У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.
Ранее полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что армейский клуб был ближе к победе в матче 12‑го тура РПЛ с «Динамо».