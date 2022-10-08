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Кучаев считает, что ЦСКА был ближе к победе, чем «Динамо»

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что армейский клуб был ближе к победе в матче 12‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Кучаев считает, что ЦСКА был ближе к победе, чем «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © АГН Москва

«Немного ближе были к победе, было много моментов и подходов. У «Динамо» тоже были моменты, но у нас больше. Почему такая реализация? Сложно ответить, бывает дело случая, бывает — не везёт. Надеюсь, весь свой лимит мы исчерпали в этой игре», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Динамо».

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