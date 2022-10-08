Аршавин: «Динамо» повезло удержать ничью в матче с ЦСКА
- РИА Новости
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«Ну конечно, счёт должен был быть другим. «Динамо» мощно сопротивлялось, но большая доля везения в том, что матч закончился вничью. Но футбол не всегда логичен», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что, если бы в концовке игры забил Константин Тюкавин, то «Динамо» могло и выиграть.
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.
Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.