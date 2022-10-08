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Аршавин: «Динамо» повезло удержать ничью в матче с ЦСКА

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Динамо».
Аршавин: «Динамо» повезло удержать ничью в матче с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ну конечно, счёт должен был быть другим. «Динамо» мощно сопротивлялось, но большая доля везения в том, что матч закончился вничью. Но футбол не всегда логичен», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что, если бы в концовке игры забил Константин Тюкавин, то «Динамо» могло и выиграть.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.

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