Роднина: не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о переходе серебряного призёра Игр в женском одиночном катании Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Может, из этого и выйдет что-то хорошее. По крайней мере, она не стала завершать карьеру после Олимпиады, а нашла новый вызов для себя. Не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер: она всегда сама по себе и делает то, что хочет», — цитирует Роднину Sport24.

Она также подчеркнула, что Трусова является амбициозной спортсменкой.

Трусова перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах фигуристка представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году Александра уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской.