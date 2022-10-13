Роднина: не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер
- РИА Новости
«Может, из этого и выйдет что-то хорошее. По крайней мере, она не стала завершать карьеру после Олимпиады, а нашла новый вызов для себя. Не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер: она всегда сама по себе и делает то, что хочет», — цитирует Роднину Sport24.
Она также подчеркнула, что Трусова является амбициозной спортсменкой.
Трусова перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах фигуристка представляла команду Тутберидзе.
Напомним, что в 2020 году Александра уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской.