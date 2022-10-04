Губерниев — о Трусовой: пусть побольше переходит, и мы будем про неё говорить

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Перешла и перешла. Опять разговоров много. Спортсмены переходят, солисты из групп переходят. Нормальный процесс. Пусть переходит, пусть побольше переходит, и мы будем про неё говорить», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Трусова перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах фигуристка представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее Роднина назвала капризом уход Трусовой от Тутберидзе.