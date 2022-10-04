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Роднина назвала капризом уход Трусовой от Тутберидзе

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской — очередной каприз молодой спортсменки.
Роднина назвала капризом уход Трусовой от Тутберидзе
  • РИА Новости

«Это нормальный процесс, когда тренер или спортсмен начинают работать с другими. Уходить, приходить, менять общество и программу — нормальный процесс. Это просто одна из спортсменок решила показать свой каприз. Она показывает свой каприз уже не первый раз», — приводит слова Родниной РИА Новости.

По её словам, задача любого спортсмена — это умение держать себя в руках.

СМИ сообщали, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

3 октября сообщалось, что перешедшая к тренеру Соколовской фигуристка Трусова продолжит представлять «Хрустальный».

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что Трусова продолжит представлять «Хрустальный».

 

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