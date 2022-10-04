Тарасова высказалась о том, что Трусова продолжит представлять «Хрустальный»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что фигуристка Александра Трусова, перешедшая из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской, продолжит представлять отделение «Хрустальный».

«Трусова продолжит представлять «Хрустальный»? Какие могут быть вопросы? Саша выросла в «Хрустальном»! Всё нормально в этой ситуации», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее сообщалось, что перешедшая к тренеру Соколовской фигуристка Трусова продолжит представлять «Хрустальный».