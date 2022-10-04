военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Перешедшая к тренеру Соколовской фигуристка Трусова продолжит представлять «Хрустальный»

Короткая ссылка
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Александра Трусова, перешедшая к тренеру Светлане Соколовской, продолжит представлять отделение «Хрустальный».
Перешедшая к тренеру Соколовской фигуристка Трусова продолжит представлять «Хрустальный»
  • РИА Новости

«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», — цитирует Ермолину ТАСС.

СМИ сообщали, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее Кондратюк отказался комментировать уход Трусовой из группы Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить