Перешедшая к тренеру Соколовской фигуристка Трусова продолжит представлять «Хрустальный»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Александра Трусова, перешедшая к тренеру Светлане Соколовской, продолжит представлять отделение «Хрустальный».

«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», — цитирует Ермолину ТАСС.

СМИ сообщали, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее Кондратюк отказался комментировать уход Трусовой из группы Тутберидзе.