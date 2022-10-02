Кондратюк отказался комментировать уход Трусовой из группы Тутберидзе

Марк Кондратюк высказался о переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Переход Трусовой к новому тренеру не комментирую», — цитирует Кондратюка РИА Новости.

СМИ сообщают, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Трусовой от тренера Тутберидзе к Соколовской.