Ягудин: мне всё равно, где и у кого тренируется Трусова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Мне вообще всё равно, где она тренируется, у кого она тренируется, сколько по времени она тренируется, во сколько встаёт, что она ест, с кем спит и так далее. Положителен этот переход или нет, мы узнаем, когда увидим результаты», — цитирует Ягудина «Матч ТВ».

СМИ сообщают, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира — 2021.

Ранее в группе Тутберидзе заявили, что им «плевать на Трусову».