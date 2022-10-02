В группе Тутберидзе заявили, что им «плевать на Трусову»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой к Светлане Соколовской.

«Мне плевать на Трусову и всё остальное», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

СМИ сообщают, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира — 2021.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о переходе Трусовой к Соколовской.