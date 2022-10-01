Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Я дружу с Сашей, её семьёй, у меня очень хорошие отношения с ней. Это потрясающая девочка. Хорошо её знаю, она год тренировалась у Евгения. Это её решение, она взрослый спортсмен, отдающий себе отчёт», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

При этом она считает, что Трусова «вообще ничего комментировать не будет».

«Не её стиль. Желаю ей реализовать со Светланой Соколовской все свои спортивные мечты. Светлана прекрасный тренер и человек», — добавила она.

Рудковская является супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

По сообщениям СМИ, Трусова ушла в группу Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.