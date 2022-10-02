Игры характеров: почему Трусова ушла от Тутберидзе к Соколовской, но убежать от себя не сможет

Излишняя самостоятельность и не лучшие физические кондиции могли стать главными причинами ухода Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Королева квадов отпустила себя после Олимпийских игр, а возвращение в ежовые рукавицы обернулось травмой. 18-летней фигуристке, без сомнения, по силам наверстать упущенное, но сможет ли она под руководством Светланы Соколовской сделать качественный скачок в постановке программ, интерпретации музыки или сложности композиции, покажет время.

Переход Александры Трусовой к Светлане Соколовской получился странным и ожидаемым одновременно. Ожидаемым — потому что ещё несколько месяцев назад было понятно: от Этери Тутберидзе фигуристка, скорее всего, уйдёт.

Дело здесь не в олимпийской обиде на результат, хотя так, знаю, считают многие, а больше в том, что после Пекина Трусова угодила в патовую ситуацию. С одной стороны, она вроде бы была преисполнена желания продолжить спортивные выступления, а с другой — её накрыл знакомый любому опытному тренеру постолимпийский синдром, когда хочется максимально себя отпустить: в плане дисциплины, нагрузок, режима, необходимости ежечасно контролировать собственный вес, наконец.

Через подобное состояние так или иначе проходили все российские чемпионки последних лет. И для всех без исключения это становилось первым и, увы, необратимым шагом к завершению карьеры.

Рассуждая в августе о потенциальном будущем Трусовой в спорте, я написала, что после прекрасного произвольного проката на Играх и пяти приземлённых четверных любое уменьшение количества прыжков будет воспринято как шаг назад — так устроена человеческая психология.

Спасти ситуацию способен какой-то качественный скачок: в постановке программ, интерпретации, сложности композиции. Это грандиозная работа, которой Трусова, очевидно, не занималась. Возможно, не хотела, откладывая возвращение в ежовые рукавицы на потом, возможно, не было времени, но факт остаётся фактом: недавние открытые прокаты показали, что Саша очень далека от своей привычной формы — у неё банально не проработано тело. Не готово к труду.

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В подобном случае спортсмена обычно накрывает множество не самых приятных ощущений. Как только человек возвращается к серьёзной тренировочной работе, у него начинают очень сильно болеть все мышцы, обостряются и дают знать о себе травмы, которые когда-либо случались.

Похоже, именно это и произошло с Трусовой: с произвольной части прокатов она снялась, сославшись на травму спины, ну а вчера появилась информация, которая подтвердила версию. Мол, фигуристку перестал устраивать тяжёлый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за которого, по мнению Саши, у неё обостряются травмы.

Практика прошедших лет неоднократно показывала, что со спортсменками, которые неспособны работать в общем режиме, в «Хрустальном» не церемонятся, невзирая ни на какие заслуги. Поэтому абсолютно неважно, кто именно принимал решение об уходе из группы — сама Саша или её к этому подтолкнули. Уход по-любому был предрешён.

Стал ли этот демарш потерей для уже бывшего тренерского штаба? В определённом смысле, наверное, да. Наверняка он в очередной раз активизирует разговоры о том, что Этери Тутберидзе не может работать со взрослыми спортсменками. Хотя, на мой взгляд, в случае с Трусовой дело совершенно не в этом. А прежде всего в характере фигуристки, привыкшей принимать любые решения самостоятельно.

Так было всегда, просто до поры до времени в «Хрустальном» с этим мирились, своеобразно пуская процесс на самотёк. Но сейчас-то какой смысл фокусироваться на спортсменке с таким количеством персональных особенностей, когда вокруг толпами скользят молодые, послушные, работоспособные и гораздо более мотивированные? И когда в ближайшем будущем не предвидится никаких серьёзных соревнований?

Зачем Трусова может быть нужна Соколовской? С точки зрения профессиональной тренерской карьеры приход спортсменки подобного ранга — это, конечно же, большой имиджевый плюс и одновременно с этим большой соблазн доказать миру, что ты справился там, где другие твои коллеги расписались в собственном бессилии.

Но давайте попробуем убрать эмоции и рассудить трезво: у Соколовской и без Саши есть спортсмены с большими амбициями. Это не только Марк Кондратюк и Александр Самарин, но и одиночница Софья Самоделкина, которая пришла в команду этим летом. Полноценно работать с Трусовой, не отодвинув при этом на второй план остальных, задача архисложная и вряд ли выполнимая, не говоря уже о том, что возвращение вице-чемпионки Олимпийских игр к рабочим физическим кондициям может затянуться на гораздо более длительный срок, нежели кажется сейчас.

Иначе говоря, если взять лист бумаги, разделить его пополам и планомерно выписать все потенциальные плюсы, связанные с приходом Саши, и все минусы, лично я не уверена, что первая графа окажется более объёмной. Поэтому, собственно, решение тренера и выглядит малообъяснимым. Не рассматривать же всерьёз версию, что Соколовская взяла к себе Трусову, потому что об этом тренера попросил Кондратюк?

Парадокс здесь в том, что Саша реально не исчерпала свой спортивный потенциал. Все её выдающиеся предшественницы — Юлия Липницкая в командном турнире Сочи, Аделина Сотникова в личном первенстве, Евгения Медведева и Алина Загитова в Пхёнчхане — показали на Играх абсолютно лучшие прокаты, свой максимум. Как и Анна Щербакова в Пекине.

Олимпийский прокат Трусовой вроде бы тоже стал для фигуристки лучшим, но при этом оставил впечатление, что Саша находится лишь в начале пути, а не на пике карьеры. Полагаю, что как раз поэтому так хочется продолжения.

Просто для этого сама фигуристка должна понять, что грандиозные цели не достигаются малой кровью. И что её потенциальное спортивное величие находится сейчас в её собственных руках.