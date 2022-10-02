Навка — о возможном уходе Трусовой от Тутберидзе: тактическая ошибка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на решение фигуристки Александры Трусовой покинуть группу тренера Этери Тутберидзе.

«Я, конечно, не нахожусь внутри команды, не знаю всех плюсов и минусов, но думаю, что это решение приняли на семейном совете. Александра с родителями пришла к этому выводу. На мой взгляд, это тактическая ошибка», — цитирует Навку «РБК Спорт».

По сообщениям СМИ, Трусова перешла в группу Светланы Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя команду Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала информацию о возможном переходе Трусовой от Тутберидзе к Соколовской.