Гончаренко: для меня новость о переходе Трусовой к Соколовской — неожиданность

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала информацию о возможном переходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Для меня новость о переходе Трусовой к Соколовской — неожиданность. Потому что она уже один раз уходила, как мы знаем. И она поняла, что это было ошибочное решение. Сейчас опять… Возможно, её взаимоотношения с Марком Кондратюком сыграли какую-то роль. Но, так как не обладаю информацией, точно сказать не могу», — цитирует Инну Гончаренко «Чемпионат».

По её словам, Трусова приняла эмоциональное решение. Она также подчеркнула, что данный переход трудно оценивать.

По сообщениям СМИ, Трусова перешла в группу Светланы Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя команду Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее известный хореограф Илья Авербух высказался о переходе Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.