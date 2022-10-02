Радионова предположила, почему Трусова перешла от Тутберидзе к Соколовской

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова высказалась о переходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Думаю, что он не связан с ситуацией на Олимпиаде. Тогда это были эмоции, а сейчас всё подутихло. Сейчас новый этап жизни, и, возможно, Саше захотелось сменить обстановку, быть поближе к Марку», — цитирует Радионову «Чемпионат».

По сообщениям СМИ, Трусова перешла в группу Светланы Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя команду Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о переходе Трусовой к Соколовской.