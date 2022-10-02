Хореограф Тутберидзе — об уходе Трусовой: скатертью дорожка
- РИА Новости
«Если на самом деле Трусова ушла, то скатертью дорожка. Если она считает, что это ей поможет, то пусть поможет, в чём я сильно сомневаюсь. Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров», — цитирует Железнякова Metaratings.
По сообщениям СМИ, Трусова перешла в группу Светланы Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя команду Тутберидзе.
18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.
Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о переходе Трусовой к Соколовской.