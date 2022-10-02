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Бутырская — об уходе Трусовой от Тутберидзе: вернётся обратно

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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась об уходе призёра Олимпиады Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

«Честно, у меня как у спортсменки нет понимания. Наверное, это странный поступок Трусовой. Пускай сходит, попробует ещё раз, потом, наверное, вернётся обратно», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем она дала понять, что у спортсменов бывают периоды, когда надо что-то поменять, чтобы получить эмоциональный подъём. При этом Бутырская подчеркнула, что частая смена тренеров не идёт на пользу спортсменам.

«У нормального спортсмена это происходит не так часто, это продуманно и ведёт к очень хорошим результатам. Но когда от одного к другому и обратно, а потом ещё раз, я не понимаю», — сказала Бутырская.

По сообщениям СМИ, Трусова ушла в группу Светланы Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе. 

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о переходе Трусовой к Соколовской.





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