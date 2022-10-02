Попова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской

Хореограф Бетина Попова рассказала, что будет с программами фигуристки Александры Трусовой после перехода из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Здесь вопрос индивидуальных договорённостей — поменять программу или костюм. Не проблема в новом штабе, бывают случаи, когда спортсмен уходит и катает программы, поставленные предыдущим тренером, здесь всё зависит от ситуации», — цитирует Попову ТАСС.

По сообщениям СМИ, Трусова перешла в группу Светланы Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя команду Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о переходе Трусовой к Соколовской.