Щербакова в роли ведущей и воссоединение Медведевой с Милохиным: чего ждать от нового сезона «Ледникового периода»

В четверг стартуют съёмки очередного сезона популярного проекта «Ледниковый период». Фанаты увидят на льду как звёзд прошлых лет, так и новичков. Впервые перед болельщиками в новом амплуа предстанут экс-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кроме того, ожидается возвращение нашумевшей пары — Евгении Медведевой и Дани Милохина. Вести телешоу будут Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова.

Долгое время будущее «Ледникового периода» оставалось туманным: летом ни Первый канал, ни постановщик Илья Авербух не давали ответа на вопрос, выйдет ли полюбившаяся многим фанатам фигурного катания программа на экраны этой осенью. И вот наконец в четверг начинаются съёмки нового сезона под названием «Снова вместе».

Он соберёт на льду как звёздных участников предыдущих сезонов, так и новичков. В их числе — олимпийские чемпионы в команде Виктория Синицина и Никита Кацалапов, на днях сыгравшие свадьбу. По правилам проекта им придётся кататься не вместе: партнёршей фигуриста станет Елизавета Арзамасова, а его супруга встанет в пару с конькобежцем Иваном Скобревым.

При этом молодожёны оказались у разных наставников: Вика будет готовиться под руководством Авербуха, а Никита — Александра Жулина. Это, кстати, возвращение к старому формату шоу: деление на команды практиковали в «Ледниковом периоде» до 2014 года.

«Готовим для вас новые, интересные номера, которые совсем скоро вы сможете увидеть на Первом!» — написал Кацалапов в своём Telegram-канале.

Одной из изюминок нового сезона станет участие обладателей приза зрительских симпатий прошлого года Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина. Каждый их номер вызывал такую бурю эмоций у фанатов, что организаторы решили не разлучать ребят. На льду им так удалось вжиться в образ влюблённой парочки, что многие были уверены: они закрутили роман и в реальной жизни. Впрочем, после завершения проекта их не так часто видели вместе, так что слухи постепенно сошли на нет.

Но не всем возвращение Медвелохиных, как окрестили дуэт фанаты, пришлось по душе. Татьяна Навка, часто появляющаяся в жюри, заявила, что ей хотелось бы посмотреть на выступление двукратной чемпионки мира с другим партнёром.

«Наверное, так было бы намного интереснее как для зрителя, так и для самой Евгении. Может быть, выступать вместе — их личное желание… Но мы готовы видеть Евгению с любым партнёром», — приводит слова фигуристки «Чемпионат».

Бурную реакцию фанатов, но со знаком минус, вызвала реклама передачи на Первом, в которой предстал победитель первого сезона Марат Башаров. Реакция обусловлена неоднозначной репутацией актёра, которого бывшие жёны не раз обвиняли в рукоприкладстве. После одного из таких инцидентов в 2014 году весьма резко в адрес Башарова высказалась Татьяна Тарасова — она пообещала, что руки ему больше не подаст.

«Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать», — заявила прославленный тренер.

Остаётся загадкой, как она согласилась работать бок о бок с артистом в новом «Ледниковом периоде».

«Марат Башаров — победитель первого сезона, а так как мы собираем участников всех сезонов, он участвует в проекте. Отношения с Татьяной Анатольевной у него будут такими, как они будут развиваться внутри проекта. Посмотрим. «Ледниковый период» — живой проект, и в нём нет режиссуры тех отношений, которые возникают. Будем идти по факту», — сказал по этому поводу Авербух.

Партнёршей артиста станет Оксана Домнина, пара вошла в команду Александра Жулина. Он же будет готовить к выступлениям Татьяну Волосожар — Вячеслава Чепурченко, Регину Тодоренко — Александра Энберта, Аллу Михееву — Ивана Букина и Татьяну Тотьмянину — Ивана Колесникова.

В команде Авербуха, помимо пар Синицина — Скобрев и Медведева — Милохин, оказались Елена Ильиных — Егор Бероев, Валерия Ланская — Роман Костомаров, Дарья Мороз — Максим Маринин и Наталья Подольская — Дмитрий Соловьёв.

Интересно будет посмотреть и на работу ведущих, которых в этот раз будет сразу трое: Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

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В прошлом году у фанатов шоу было много вопросов к олимпийской чемпионке Пхёнчхана: её упрекали в косноязычии и недостатке профессионализма. Не обошлось без обсуждений особенностей речи уроженки Ижевска и перед началом новых съёмок. Так, президент «Самбо-70» Ренат Лайшев, комментируя состав ведущих, заявил, что «московская дикция Анны лучше, чем у Алины».

Девушки, которых связывают дружеские отношения, перевели эти обсуждения в шутку и вместе с Медведевой устроили для Загитовой «посвящение в москвички».

«Так и быть, мы берём тебя в нашу команду московской дикции», — со смехом заявили Анна и Евгения коллеге.

Сама Алина также прокомментировала критику в свой адрес. Она подчеркнула, что никто не идеален, поэтому главное — работать над собой и идти вперёд.

«Понятное дело, что это всё какие-то шутки. Самое важное — не слушать других. Есть вы, есть ваш настрой, есть дело, которым вы живёте и хотите развиваться в нём. И самое важное — я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Извините, но вот так произошло, так сошлись звёзды, что я родилась не в Москве, поэтому, возможно, у меня где-то это проскакивает. Ещё раз говорю, главное — быть «самими собими», — объяснила Загитова.

Появление в проекте Щербаковой сразу же спровоцировало волну разговоров, что это — сигнал о скором уходе из спорта. Такое мнение, в частности, высказала Ирина Роднина.

«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне. Такова тенденция: фигуристок готовят только под одно четырёхлетие», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки Sport24.

Впрочем, выступать Анна пока не может совсем по иной причине — недавно она перенесла операцию на колене и пока проходит процесс восстановления. Учитывая, что съёмки проекта продлятся всего пару месяцев, вряд ли это всерьёз повлияет на карьерные перспективы Щербаковой. В штабе Этери Тутберидзе позитивно отнеслись к начинанию спортсменки и пожелали ей удачи. В таком же ключе оценила её новый опыт и Тарасова.

«Анечка молодец! Лично мне интересно посмотреть на неё в роли соведущей «Ледникового периода». Я уверена, что она справится с этой ролью и покажет себя достойно», — подчеркнула тренер.