Навка: мне бы хотелось увидеть Медведеву в «ЛП» с другим партнёром, а не с Милохиным

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что в новом сезоне «Ледникового периода» хотела бы видеть двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с новым партнёром.

«Мне бы хотелось увидеть Медведеву в «Ледниковом периоде» с другим партнёром, а не с Милохиным. Наверное, так было бы намного интереснее как для зрителя, так и для самой Евгении. Может быть, выступать вместе — их личное желание», — цитирует Навку «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что готова видеть фигуристку на проекте с любым партнёром.

По информации Sport24, Медведева и Милохин снова планируют выступить в «Ледниковом периоде».

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также победитель Олимпиады-2002 Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон шоу.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на новость, что Милохин снова станет партнёром Медведевой.