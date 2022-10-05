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Авербух отреагировал на новость, что Милохин снова станет партнёром Медведевой

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух не стал раскрывать состав пар нового сезона телепроекта «Ледниковый период».
Авербух отреагировал на новость, что Милохин снова станет партнёром Медведевой
  • РИА Новости

«Евгения Медведева снова будет выступать в паре с Даней Милохиным? Мы пока интригуем. Потерпите», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

По информации Sport24, Медведева и Милохин снова планируют выступить в «Ледниковом периоде».

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также победитель Олимпиады-2002 Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон шоу.

Ранее Авербух ответил на вопрос, идёт ли он в постановках от музыки или от сюжета.

 

 

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