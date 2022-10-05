Авербух отреагировал на новость, что Милохин снова станет партнёром Медведевой
- РИА Новости
«Евгения Медведева снова будет выступать в паре с Даней Милохиным? Мы пока интригуем. Потерпите», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
По информации Sport24, Медведева и Милохин снова планируют выступить в «Ледниковом периоде».
5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также победитель Олимпиады-2002 Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.
Проект выходит на Первом канале с 2007 года. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон шоу.
Ранее Авербух ответил на вопрос, идёт ли он в постановках от музыки или от сюжета.