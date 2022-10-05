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Авербух: находки, которые хорошо заходят в «Ледниковом периоде», в спорте смотрятся глупо и примитивно

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Серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, идёт ли он в постановках от музыки или от сюжета.
Авербух: находки, которые хорошо заходят в «Ледниковом периоде», в спорте смотрятся глупо и примитивно
  • РИА Новости

«Только от музыки. В «Ледниковом периоде», особенно в первые сезоны, я всегда старался внести в программы драматургию, идею, сценку и прочие истории. И, когда меня начали приглашать ставить спортивные программы, тоже поначалу предлагал какие-то драматургические заходы а-ля «Ледниковый период». Но быстро понял, что находки, которые хорошо работают в шоу, вообще не работают в спорте. Смотрятся глупо и примитивно», — сказал Авербух в интервью RT.

Ранее Илья Авербух рассказал, как воспринимают новую программу Михаила Коляды.

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