Авербух: когда Коляда начал катать «Ворона», вообще не поверил, что это сделал я

Серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал, как воспринимают новую программу Михаила Коляды.

«Мне кажется, «Ворон» всё-таки воспринимался мощнее. Особенно в первый сезон. Хотя, когда мы ставили эту историю, я её не чувствовал. Просто ставил, как обычно, под музыку. Потом уехал, а спустя какое-то время мне позвонил Алексей Николаевич и сказал: «Приезжай. Ты сделал хорошую ёлку, теперь надо на неё игрушки повесить. К тому времени, честно говоря, я вообще забыл эту программу. И в первые секунды, когда Коляда начал катать «Ворона», вообще не поверил, что это сделал я — настолько всё вдруг совпало. Хотя Миша даже не прыгал, просто ехал. Это было идеальное попадание в десятку», — рассказал Авербух в интервью RT.

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