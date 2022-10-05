Авербух объяснил, почему Туктамышева — его любимая фигуристка

Серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал, что изначально планировалась другая музыка для программы фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Причём с самого начала работы мы оба понимали, что идея не зайдёт. Что полноценно реализовать её на льду попросту невозможно. Но Лизе очень хотелось попробовать, и мы сделали программу. Условно говоря, закрыли гештальт. Я даже тогда подумал: «А вдруг?» Но «вдруг», конечно же, не случилось. В итоге Алексей Николаевич Мишин попросил меня приехать в Питер и сделать для Лизы что-то более подходящее», — заявил Авербух.

По словам хореографа, первая работа не прошла впустую для Елизаветы.

Он также рассказал об особенностях катания фигуристки.

«С одной стороны, фигурист обязан соответствовать правилам вне зависимости от того, удобны они ему или нет. С другой — все мы знаем, что в фигурном катании существует негласная табель о рангах. Если ты перешагнул определённую грань и попал в топ, то на какие-то вещи судьи готовы закрывать глаза. При этом Лиза — любимая фигуристка всех без исключения, имеет грандиозный послужной список, высокие титулы. Она — девочка с очень хорошей головой, очень хорошим языком, образованием, большим творческим потенциалом. Да, ей сложнее, чем остальным. Но тем ценнее её победы», — добавил Авербух.

Ранее Авербух заявил, что Загитова будет ведущей нового «Ледникового периода».