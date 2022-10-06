Роднина считает, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры
- РИА Новости
«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне», — цитирует Роднину Sport24.
5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.
Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее Илья Авербух высказался о напряжённых отношениях Татьяны Тарасовой и Марата Башарова.