Роднина считает, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала участие победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой в проекте «Ледниковый период».

«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне», — цитирует Роднину Sport24.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Илья Авербух высказался о напряжённых отношениях Татьяны Тарасовой и Марата Башарова.