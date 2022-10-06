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Роднина считает, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала участие победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой в проекте «Ледниковый период».
Роднина считает, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры
  • РИА Новости

«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне», — цитирует Роднину Sport24.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Илья Авербух высказался о напряжённых отношениях Татьяны Тарасовой и Марата Башарова.

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