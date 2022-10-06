Авербух высказался о напряжённых отношениях Тарасовой и Башарова
- РИА Новости
«Башаров — победитель первого сезона, а так как мы собираем участников всех сезонов, он участвует в проекте. Отношения с Татьяной Анатольевной у них будут такие, как они будут развиваться внутри проекта», — цитирует Авербуха РИА Новости.
Напомним, что Тарасова публично осудила Башарова за домашнее насилие в отношении его бывшей жены.
5 октября Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.
Проект выходит на Первом канале с 2007 года. С сентября 2021-го по январь 2022-го состоялся восьмой сезон шоу.
Ранее Авербух отреагировал на новость, что Даня Милохин снова станет партнёром Евгении Медведевой.