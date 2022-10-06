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Авербух высказался о напряжённых отношениях Тарасовой и Башарова

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, хореограф и продюсер, прокомментировал участие актёра Марата Башарова в проекте «Ледниковый период».
Авербух высказался о напряжённых отношениях Тарасовой и Башарова
  • РИА Новости

«Башаров — победитель первого сезона, а так как мы собираем участников всех сезонов, он участвует в проекте. Отношения с Татьяной Анатольевной у них будут такие, как они будут развиваться внутри проекта», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Напомним, что Тарасова публично осудила Башарова за домашнее насилие в отношении его бывшей жены.

5 октября Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. С сентября 2021-го по январь 2022-го состоялся восьмой сезон шоу.

Ранее Авербух отреагировал на новость, что Даня Милохин снова станет партнёром Евгении Медведевой.

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