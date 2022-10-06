Авербух — о критике Загитовой: Алина хорошо справляется со своими обязанностями

Хореограф и продюсер Илья Авербух встал на защиту олимпийской чемпионки Алины Загитовой после критики в её адрес.

«Я считаю, Алина хорошо справляется со своими обязанностями от сезона к сезону. Загитова остаётся одной из ведущих «Ледникового периода». Она — выдающаяся фигуристка», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Анны Щербаковой дикция лучше, чем у Алины. Загитова позже опубликовала видео, где иронично извинилась за то, что у неё немосковская дикция.

5 октября Авербух сообщил, что Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Ранее Ирина Роднина заявила, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры.