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Авербух — о критике Загитовой: Алина хорошо справляется со своими обязанностями

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Хореограф и продюсер Илья Авербух встал на защиту олимпийской чемпионки Алины Загитовой после критики в её адрес.
Авербух — о критике Загитовой: Алина хорошо справляется со своими обязанностями
  • РИА Новости

«Я считаю, Алина хорошо справляется со своими обязанностями от сезона к сезону. Загитова остаётся одной из ведущих «Ледникового периода». Она — выдающаяся фигуристка», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Анны Щербаковой дикция лучше, чем у Алины. Загитова позже опубликовала видео, где иронично извинилась за то, что у неё немосковская дикция.

5 октября Авербух сообщил, что Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне. 

Ранее Ирина Роднина заявила, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры.

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