Лайшев высказался о ведущих нового сезона «Ледникового периода»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о новом составе ведущих очередного сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше Алины. Я буду смотреть новый сезон и переживать за Загитову. Она с каждым разом улучшает свою дикцию. Это не может не радовать меня, директора школы», — цитирует Лайшева Sport24.

Он также подчеркнул, что для фигуристок является нормальной практикой совмещать несколько видов деятельности. По его словам, к людям из мира искусства приковано внимание.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее сообщалось, что Щербакова, Загитова и Ягудин станут ведущими «Ледникового периода».