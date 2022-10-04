Свадьба Синициной и Кацалапова и анонс «Ледникового периода»: что обсуждают в мире фигурного катания

Виктория Синицина и Никита Кацалапов официально стали мужем и женой. Свадьба фигуристов прошла в воскресенье в одном из столичных ресторанов. Анна Щербакова тем временем попробовала свои силы в качестве члена жюри Высшей лиги КВН, а Алёна Косторная снялась в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Евгений Плющенко вспомнил, как познакомился с Юдзуру Ханю. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Свадьба Синициной и Кацалапова

Самым громким событием прошедшей недели в фигурном катании стал, разумеется, переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской, но, помимо этого, произошло много интересных событий.

Повышенное внимание оказалось приковано к Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые в воскресенье сыграли свадьбу.

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Официальная регистрация брака прошла в Барвихе, а вечером фигуристы в компании близких отпраздновали важное событие в одном из столичных ресторанов. Там же молодожёны провели церемонию обмена кольцами. Виктория дважды меняла наряды в течение дня. В ЗАГСе она появилась в лаконичном белом платье с длинными рукавами и разрезом, начало вечера провела в роскошном корсетном платье со шлейфом и в фате, а к концу празднования переоделась в блестящий облегающий наряд с ниспадающими бретелями.

Среди гостей торжества были Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Александр Жулин, Максим Ковтун, Владимир Морозов, и также Евгения Тарасова и Фёдор Климов.

«Мы сегодня счастливы. Мы 18 лет знакомы, восемь лет катаемся в паре, семь лет вместе и полчаса уже муж и жена. Это прекрасный день в кругу самых близких друзей и родных, которые, кажется, сегодня волновались больше, чем мы. А мы — просто счастливы! Спасибо всем за добрые слова, пожелания и поздравления!» — приводит слова новобрачных «7 дней».

В конце праздника невеста по традиции бросала букет, и его поймала бывшая фигуристка и телеведущая Эмма Гаджиева.

Щербакова побывала на футболе и КВН

Анна Щербакова продолжает восстанавливаться после операции на колене. Олимпийская чемпионка уже не боится нагружать ногу, но об участии в соревнованиях, разумеется, речь пока не идёт. В своём Telegram-канале Анна регулярно выкладывает фрагменты щадящих тренировок — то в зале, то на льду. Так, недавно она поделилась видео, как занимается на беговом тренажёре.

«Бегу к своей хорошей форме», — прокомментировала его фигуристка.

А в свободное время она ведёт довольно активную светскую жизнь. Например, в пятницу Щербакова побывала на четвертьфинале Высшей лиги КВН в качестве члена жюри, а днём ранее вновь посетила футбольный матч. К радости олимпийской чемпионки, «Спартак» разгромил «Зенит» на групповом этапе Кубка России и прервал свою безвыигрышную серию.

Кроме того, Щербакова принимает участие в проекте для китайского телевидения. Как известно, девушка очень популярна в Поднебесной и у неё там огромная армия поклонников.

Плющенко вспомнил знакомство с Ханю

Евгений Плющенко тем временем рассказал, что познакомился с японским фигуристом Юдзуру Ханю, когда тому было всего восемь лет. По словам российского наставника, уже в этом возрасте будущий двукратный олимпийский чемпион демонстрировал незаурядные способности.

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«Он пришёл ко мне, когда я в Японии катался, и говорит: «Евгений, посмотри, как я прыгаю». Я посмотрел и сказал: «Ты будешь великим, ты очень быстро крутишься, ты уникален». С того времени мы и начали общаться. Уже будучи олимпийским чемпионом, он приглашал меня на свои шоу. Он вообще машина. Много раз говорил: он с другой планеты», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Как известно, Ханю объявил о завершении карьеры и собирается проводить собственное шоу. Он дал ему название «Пролог», подчеркнув, что эта постановка станет вводной частью к автобиографии, которую он хочет рассказать своим зрителям.

«Мне сложно говорить, какой у него будет формат в шоу — один он будет кататься или с кем-то ещё. Но он делает прекрасные шоу и отдаётся полностью, таких мало», — сказал по этому поводу Евгений.

Сам японский спортсмен между тем немало удивил поклонников тем, что завёл аккаунты в социальных сетях, чего избегал много лет. В своих первых постах он поделился детскими фотографиями, которые вызвали умиление фанатов.

Косторная побывала в гостях у Хрюши

Алёна Косторная приняла участие в съёмках детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Чемпионка Европы пообщалась с главным героем — любимцем многих поколений детей Хрюшей, а также ответила на вопросы ведущего Сергея Белова.

Спортсменка, в частности, рассказала, что самый первый навык, которому обучают в начале занятий фигурным катанием, — это умение правильно падать. Также она поделилась, за что любит свой вид спорта.

«За возможность соревнований, за то, чтобы показывать себя на публике, чтобы людям нравилось то, что я делаю, чтобы заряжать их позитивной энергией», — сказала Алёна.

Туктамышева выступила на открытии ледовой арены в Омске

Елизавета Туктамышева приняла участие в церемонии открытия новой ледовой арены в Омске. Она предстала перед зрителями в необычном для себя образе Царевны Лебеди. Спортсменка призналась, что ей было волнительно выступать на таком масштабном мероприятии, однако она очень рада быть удостоенной этой чести. Также она поделилась, как родилась идея постановки.

«На самом деле, это была не моя задумка. Это придумали организаторы. Очень неожиданная идея, с такими красивыми декорациями, под картины Врубеля. Потрясающе! И вдохновлялись мы тоже картиной Врубеля, когда он описывал свою принцессу лебедя. Эта вся история меня очень воодушевляла. Приятно было кататься, особенно на таком прекрасном новом стадионе», — поделилась фигуристка с «Матч ТВ».

Туктамышева призналась, что её впечатлил аншлаг на трибунах и то, как её встретили омские любители спорта.

«Я понимаю, что они пришли на хоккей. Но в любом случае в такой атмосфере очень классно кататься. Поддержка была суперская», — подчеркнула Елизавета.

Стали известны подробности нового «Ледникового периода»

Наконец-то стали известны первые подробности нового сезона телешоу «Ледниковый период». Первый канал утвердил передачу, и съёмки начнутся уже совсем скоро, 6 октября. В них вновь примет участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Предположительно, в числе участников будут Никита Кацалапов и Иван Букин, которые ранее объявили о паузе в соревновательной карьере. Кто составит пару профессиональным фигуристам, пока неизвестно. Вести передачу вновь будет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Кто будет её соведущим — узнаете совсем скоро. В проекте будут участвовать герои прошлых лет», — поделился главный постановщик шоу Илья Авербух.